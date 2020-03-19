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AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

Alevilerle ilgili skandal sözleri tepki çekmişti! Emniyete getirildi

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Alevilerle ilgili skandal sözleri tepki çekmişti! Emniyete getirildi
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Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar Fidan, ifade vermek için emniyete geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan'ın evine gitti.  Adresinde bulunamayan komedyen Pınar Fidan, ifade vermek için avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi. Fidan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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