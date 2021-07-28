Alevi ve BektaÅŸi derneklerden Ä°BB'ye festival ismi tepkisi

Rumeli Balkan GÃ¼Ã§ BirliÄŸi Trakya Rumeli BektaÅŸi Dernelkleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Recep Osman ErdoÄŸan ile Alevi Anadolu Ä°nanÃ§ Ã–nderleri BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Bulut, Ä°BB'nin dÃ¼zenleyeceÄŸi "SerÃ§eÅŸme HÃ¼nkar HacÄ± BektaÅŸ Veli Festivali"ne ismine tepki gÃ¶sterdikleri basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi. Eseyurt'ta bulunan Rumeli Balkan GÃ¼Ã§ BirliÄŸi Trakya Rumeli BektaÅŸi Dernekleri Federasyonu merkezinde, saat 13.00'teki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Recep Osman ErdoÄŸan, "Bir festival adÄ± altÄ±nda bir eÄŸlence programÄ± yapÄ±yorsunuz ve bu eÄŸlence programÄ±nÄ±n adÄ±na SerÃ§eÅŸme HacÄ± BektaÅŸ Festivali koyuyorsunuz. AyÄ±ptÄ±r arkadaÅŸlar. Bu bizim kanÄ±mÄ±za dokunuyor. VicdanÄ±nÄ±zÄ± Allah aÅŸkÄ±na yoklayÄ±n. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°nanÃ§ MasasÄ±'nÄ± arayÄ±p bilgi almak istediÄŸimde bana sÃ¶ylenen sÃ¶ze bizim toplumumuz gerÃ§ekten Ã§ok iÃ§erledi. Bana dediler ki, 'siz bu konuyu politize ediyorsunuz.' Biz hiÃ§ kimseyi politize etmiyoruz. Bizim iÃ§in inanÃ§lar, HÃ¼nkar HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli Ã§ok Ã¶nemlidir" dedi.

"HACI BEKTAÅž-I VELÄ°'NÄ°N KEMÄ°KLERÄ° SIZLIYOR"



ErdoÄŸan, "Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Mustafa Åžentop'un kendisini arayÄ±p konu hakkÄ±ndaki hassasiyetlerine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, "Burada kullanÄ±lan ve burada kullanÄ±lan simge bizim kutsalÄ±mÄ±z olan HÃ¼nkar HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli'nin gerÃ§ekten kemiklerini sÄ±zlatÄ±yor. Onun iÃ§in ben buradan Ã¶zellikle seslenmek istiyorum, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu'na. Bu yanlÄ±ÅŸtan bir an Ã¶nce vazgeÃ§in" diye konuÅŸtu.Â



Alevi Anadolu Ä°nanÃ§ Ã–nderleri BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Bulut, "HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli'yi siyaset arenasÄ±na Ã§ekmeyin. Kendi kendinize siyasetinizi yapÄ±n. HacÄ± BektaÅŸi Veli festivali diye bir ÅŸey yok. HacÄ± BektaÅŸi Veli'nin ÅŸenlikleri var. KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor, oraya gitsinler" ifadelerini kullandÄ±.

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