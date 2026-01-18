Alevi vatandaşlardan CHP il başkanına tepki yağdı | İddialar hakkında konuştu: Tümüyle yalan

×
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Alevi derneklerinin temsilci ve yöneticilerinin parti il binasına siyah çelenk bırakmasının ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Alevi vatandaşları rencide edecek ifadeler kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özer, “Lütfen biliniz ki üzerimize atılan bu iddialar iftiradır” dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer’in sanal medyada kullandığı iddia edilen ifadeleri nedeniyle Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği, Acırlı Köyü Derneği, Alaylı Köyü Derneği, Beydağı Derneği, Çadıryeri Köyü Derneği, Çağşak Köyü Derneği, Darıdere Köyü Derneği, Evciler Derneği, Gümüşali Köyü Derneği, Karapınar Köyü Derneği, Kırkısraklılar Derneği, Sancakağıl Köyü Derneği üyeleri parti il binası önüne önceki gün siyah çelenk bıraktı.

‘İDDİALAR TÜMÜYLE YALANDIR’

CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti il başkanlığına ait sanal medya hesabından bir video yayımlayarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özer, “Günlerdir kamuoyu gündemini meşgul eden iddialar tümüyle yalandır. Lütfen biliniz ki üzerimize atılan bu iddialar iftiradır. O çirkin sözü söylemediğinizi ispatlayın diye bana mal etmeye çalışıyorlar. Ben öyle bir söz söylemedim. Tarihin her döneminde susmayan Alevi canlarımızla bizim yolumuz da mücadelemiz de birdir. Allah yakışan iftiradan korusun ama bu iftira bana yakışmaz. Böyle anılmak beni kahreder” ifadelerini kullandı.

‘İÇİM ÇOK RAHAT’

İçinin rahat olduğunu söyleyen Ümit Özer, “Bu organize bir kötülüktür. Bu çirkin ve asılsız iftiraları ortaya atanları vicdanlara havale ediyorum. ‘Şu ellerin taşı hiç bana değmez ama ille dostun bir tek gülü yaralar beni' sözünü rehber ederek diyorum ki hak etmediğim bir şekilde, söylenmemiş sözler üzerine kumpas kurmaya çalışanları, sevgiyi, saygıyı, hakkı, hukuku şiar edinen Alevi canların o güzel yüreklerine havale ediyorum. Demiş ki, diyor ki, duymuştum sözleri ile bir insan böyle çirkinlikle itham edilir mi? Küçük siyasi hesaplarla, günlük çıkarlar için bir insana, ‘Şimdi sen ayıkla pirincin taşını’ denir mi? Ayıp, yazık günah. Hem çok üzgünüm hem de içim çok rahat. Üzgünüm çünkü kötülüğün böyle güçlü olmasını istemem. İçim rahat çünkü gerçeği ben de biliyorum. Vicdanım da biliyor. O gün yanımda olan arkadaşlarım da biliyor” diye konuştu. (DHA)

 

