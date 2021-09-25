‘Alevi-Sünni gibi ayrımı asla kabul etmiyoruz’

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(ANKARA) Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara’nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.”

Ankara Valiliği, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.