‘Alevi’ paylaşımı gündem oldu: ‘Bu çağrı çok kıymetli’

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CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki akşam sosyal medya hesabından “Alevi” notuyla yaptığı paylaşıma ortaklarından gelen değerlendirmeler şöyle:

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Kimlikler üzerinden ayrıştıran zihniyeti reddediyoruz. Türk-Kürt-Laz-Çerkes hiç fark etmez. Sünni- Alevi fark etmez. Yaşam tarzıymış, şuymuş buymuş hiçbir ayrım olmaksızın herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olacak. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak.

HAK VERİYORUM

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken, ben de bir Sünni olarak ifade edeyim. 13. yüzyıl Anadolusu Sünnilerin ve Alevilerin aynı pirlerinin saygı duyduğu bir Anadoluydu. Hz Mevlana ve Hacı Bektaşı Veli Alevi ve Sünnilerin ortak erenleriydi. Biz aynı engin nehrin bir ummana, ortak geçmişten geleceğe yönelen kollarıyız. Kemal Bey’i çok iyi anlıyorum, ben de bir Sünni olarak bu topraklarda dışlandım. 28 Şubat’ta eşim ve kızlarım başörtülerinden ötürü Sünni olarak dışlandılar, ben akademisyenliğe kabul edilmedim.

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ADALET VE AHLÂK ZEMİNİ

- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun samimi Müslümanlara ve tüm gençlerimize yaptığı bu samimi çağrı çok kıymetli. Alevi-Sünni, Türk-Kürt, sağ-sol, liberal-muhafazakâr... Her birimiz ‘ahlak ve adalet’ zemininde bir araya gelebiliriz, gelmeliyiz.

MEMUR TEOMAN’I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İzmir’de oturan ve ‘Memur Teoman’ olarak bilinen Teoman Coşkun Dudak’ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu “Memur Teoman 15 Mayıs’tan sonra inşallah çok daha güzel yerlerde olacak” dedi.

AKŞENER’DEN KILIÇDAROĞLU’NA BİR MAAŞ BAĞIŞ

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağış yaparak destek verdi. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kampanya hesabına İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını bağışladı. ◊ ANKARA