Alevi dedesi Hürriyet’e anlattı: 'Erdoğan'ın ziyareti çok önemli'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muharrem ayının 10’uncu günü olan pazartesi akşamı, Hüseyin Gazi Cemevi’nde Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek iftara katıldı. Cemevlerine provokatif saldırıların yapılmasının ardından gerçekleşen bu ziyarette konuşulanlar merak konusu oldu. Ziyarette bulunan Alevi Dedesi Hüseyin Öz, iftar yemeğinde konuşulanları şöyle anlattı:





“Erdoğan cemevlerine yönelik saldırıları değerlendirdi. Bunların 2 meczup diye üstünün örtülmeyeceğini ve arkasında hangi güçler varsa sonuna kadar takip edileceğini ve mutlak suretle en ağır cezanın verileceğinin sözünü verdi. Bu konuda kendisinin kararlı olduğunu gördüm. Erdoğan buraya gelerek bir meşruiyet kazandırdı.





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Devletin en üst kademesindeki yöneticilerle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi deveti yöneten bütün katmanlar buradaydı.Alevi toplumu açısından son derece önemli. Cemevlerinin ibadethane olduğu devletin yasalarında tanımlanmıyor. AİHM ya da Türk yargısından ‘Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir’ kararı çıkmasına rağmen, devleti yönetenler uygulamıyordu. Bu ziyaret belki bir vesile olur.

CEMEVLERİNİN STATÜSÜ

RAPOR HAZIRLANMASI TALİMATI VERDİ

Ziyaret sırasında cemevleri ile taleplerimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettik. Cemevlerinin statüsünün tanımlanması, elektrik, su gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve diğer ibadethanelere tanınan hakların buraya da tanınmasını talep ettik.

Kendileri de olumlu şeyler söyledi. Zaten buraya gelerek bir adım atmış oldu, ardından da ibadethane olarak tanınma geleceğini düşünüyorum. Danışmanları vasıtasıyla raporlar hazırlanması talimatını verdi.”

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'RESİMLERİN YERİNİN DEĞİŞMESİNİN ZİYARETLE İLGİSİ YOK'

Cemevindeki Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk resimlerinin yerinin, ‘Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle değiştirildiği’ iddialarına da yanıt veren Hüseyin Öz, şunları söyledi: “Ziyaretin dernekteki arkadaşlarla paylaşılmaması bir eksiklik, doğru. Ben de kendi payıma düşen sorumluluğu alıyorum. Ama resimlerin yerinin değişmesinin Cumhurbaşkanı’nın gelişiyle alâkası yok. Duvar rutubetliydi ve yağlıboya çizimler bozulmuştu. Hz. Ali’nin resmi ortadan yarılmıştı. Ziyarette bulunan bakanlardan birinin danışmanı, ‘Cemevinde böyle şeyler yok bunları yan tarafa takalım’ dedi. Ben bunda kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Bazı arkadaşlar Atatürk’ü hiç sevmezler ama şimdi Atatürkçü oldular.”