Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik

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Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen ‘Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması’nda şunları söyledi:

KERBELA’NIN ACISINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ

“Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin ‘Allah’ın ayı’ olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem’i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum. Hayat ve hidayet pusulamız Kuran-ı Kerim’in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimize salat, onun Ehlibeyt’ine ve cümle muhibbânına selam olsun diyorum. Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşure Günü’nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 70’i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Kerbela’nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela’nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı’nın ‘Benim dünyadaki çiçeğim’ diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.

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EHLİBEYT’E HÜRMET BU MİLLETİN MAYASIDIR

Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz: Ehlibeyt’e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu’nun her karışı Ehlibeyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü, Peygamber Efendimizin bizlere emaneti olan Ehlibeyt sevgisiyle açmış; bu güller, medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir rayiha yaymıştır. Rabbimizin, ‘Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin’ emri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. ‘Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir’ buyuran Peygamberimizin tavsiyesi, kurtuluş reçetemizdir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ çağrısı, millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak, Allah’ın izniyle o derece huzurlu oluruz; fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.

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HER VATANDAŞA AYNI HİSSİYATLA YAKLAŞTIK

Milletimizin teveccühüyle Türkiye’yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022’de ihdas ettiğimiz Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde, etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.”

CEMEVLERİNİN BAKIM VE ONARIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor” diyerek şu bilgileri paylaştı:

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“Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleri ile tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibarıyla 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık; yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.”