Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ndan Tunceli’de ‘Dedeler Zirvesi’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin desteklenmesi ve korunmasından inanç hizmetlerindeki güncel sorunlara kadar pek çok konunun ele alınacağı önemli bir organizasyona imza atıyor. Alevi-Bektaşi dedelerini, Alevi-Bektaşi Yol ve Erkânında İnanç Önderleri İstişare Toplantısı konseptiyle Tunceli’de bir araya getiriyor.

130 DEDE KATILACAK

Yarın başlayacak olan ve iki gün sürecek toplantılara 81 ilden ve yurtdışından 130 inanç önderi dede katılacak. Toplantıyla Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün temel taşı olan dedelik kurumunun güçlendirilmesi, yol ve erkânın korunması, toplumsal birlik ve kardeşlik anlayışının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Toplantı öncesinde bir araya geldiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, toplantının öneminden toplumdaki önyargılara, sahada karşılaştıkları zorluklara kadar pek çok sorumuzu yanıtladı.

İKİ GÜN SÜRECEK

Toplantının amacı nedir ve niçin Tunceli?

“Ocaklarımızın çoğu Tunceli’de. Türkiye genelinden 81 vilayetten ve yurtdışından 130’u aşkın dedemiz gelecek. Bizim merkez noktalarımızdan biridir Tunceli. Toplantıyı orada yapmamızın temel sebebi de bu. Bu daha başlangıç toplantısı. Birebir dedeleri dinlemek, onların taleplerini, kuruma bakış açılarını net görmek ve ona göre yol çizmek için beraber olmayı tercih ediyoruz. Bu iki günlük toplantı sadece dedelere özel. Kurum kurulduğunda, dedelere maaş bağlanacağı kararnamede yazıyor. Bunun altlığını yapmamız için de bizim dedeleri tespit etmemiz gerekiyor.”

CEMEVLERİ MASADA

Toplantılarda genellikle ne gibi taleplerde bulunuyorlar?

“Mesela Ardahan’daydım, orada cemevlerinde ısıtmaya yönelik talepte bulundular. ‘Biz hizmet etmek, erkân yürütmek istiyoruz ama dedemiz yok’ diyorlar. Dedelerimizle de bu yüzden toplantı yapıyoruz. Dede sayımızı nasıl daha artırabiliriz? Çünkü çoğu yerde aldığımız talep bu. Diğer maddi sıkıntılar bir şekilde çözülüyor. Dedelerin, neden dedelik yapmadığına inmek lazım. Sonuçta bu soydan gelen onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Çoğu da dedelik yapmıyor. 19 Mayıs’ta da yurtdışından 100 gencimizi getirip Hacıbektaş’a götürüyoruz. Her ay burada bir ili misafir edip, Balım Sultan sohbetleri yapıyoruz.”

‘ÖNYARGILAR YAVAŞ YAVAŞ KIRILACAK’

“YUNUS diyor ki ‘Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’. Aslında herkes özünde sadece bir insan. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkez değil. İnsanı temel esas almak lazım. Bir de bizim yolun sürekliliği de ‘Eline, beline, diline sahip ol’dur. İnsanları kimliğine göre yargılamamalı, kimse doğarken annesi babasını tercih etmedi. Onlar (kız alıp veme gibi konulardaki önyargılar) zamanla kırılacak. Bir günde, iki günde çözülmez. Ama ve lakin tanış olmak için de böyle kapı kapı zorluyoruz.”

BABAM DA DEDEYDİ

“Biz Sivaslıyız. Rahmetli babam Ali Haydar Ersin, bir dedeydi, çok yola revan olmuş birisiydi. Gittiği sempozyumlardan, okuduklarından not almayı çok severdi. Şimdi yolun geçmişinden bu yana önce bir seceremizi çıkarmıştı, secereden sonra da bundan sonrası için neler olması gerekeni yazıyordu. Orada diyor ki ‘Biz bir ve birlik olmadığımız sürece hiçbir zaman tam olamayacağız’. Dilde himmet, elde fırsat, başta devlet varken; bir olup iri olup diri olmalıyız. Birlik olmamız lazım. Kitabı devam ettiriyorum.”

SİYASİ YAPININ TARAFI DEĞİLİZ

“Başkanlığımızın temel hareket noktası; inanç, kültür ve toplumsal değerler. Herhangi bir siyasi yaklaşımın değil, toplumsal bütünlüğün ve kültürel mirasın korunmasının tarafındayız. Başkanlığımız herhangi bir temsil iddiası üzerinden değil, hizmet ve koruma sorumluluğu üzerinden hareket ediyor. Bizim görevimiz bu geleneğin korunmasına katkı sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek nesillere aktarımını desteklemek. Biz bu yapının dışında değil, destekleyici bir konumdayız. Günümüzde etnik ve inanç farklılıklarının zaman zaman çatışma unsuru haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu noktada Başkanlığımız; ötekileştirici yaklaşımlara karşı, birleştirici ve kapsayıcı bir dil geliştirmeyi esas almakta. Birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini güçlendirmek hem toplumsal huzur hem de bölgesel istikrar açısından kritik önemde.”

MERKEZİMİZ HACI BEKTAŞ-I VELİ’DİR

“Merkez, Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Bu işin başlangıç noktası zaten burasıdır. Buluşma noktası burasıdır. Osmanlı zamanında bir iki kol uzanmış. Karadeniz kısmından gidenler Balkanlara göçüyorlar. Oradaki Bektaşiler.”