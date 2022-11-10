Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı resmen kuruldu

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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa, başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, çözümleyici, sekreter, şoför, hizmetli, mütercim, sosyolog, psikolog ve grafiker unvanlarından oluşan 53 kadro ihdas edildi.

- Başkan ve 11 üyeden oluşacak Danışma Kurulu da kurulacak. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilecek.

CEMEVİ ÖNDERİ İSTİHDAMI

- Başkanlık bünyesinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak, “Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi” ile “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı” unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

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- Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi’nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması veya cemevlerinde erkân hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor. Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı kadrosu için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve araştırmaları bulunması şartı aranıyor.

YEREL YÖNETİMLERE ÖDENEK

- Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri de kararnamede belirtildi. Buna göre, ana amaç cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek olacak. Başkanlık, cemevlerinin hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere ödenek aktarımına ilişkin işlemleri de yürütecek.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILACAK

- Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek de başkanlığın görev alanları içinde yer aldı.

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- Akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversitelerle işbirliği de yapılacak.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi- Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.