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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Alev topuna dönüp, yokuş aşağı giden otomobil korkuttu

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Alev topuna dönüp, yokuş aşağı giden otomobil korkuttu
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ANTALYA'da seyir halindeyken yanmaya başlayınca sürücüsünün indiği otomobil, alev topuna dönüp, yokuş aşağı gitti. Otomobil, kaldırıma çarparak durdu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesindeki askerlik şubesi önünde meydana geldi. Ali İhsan Güneş (65) seyir halinde olduğu otomobilinden duman çıktığını fark etti. Güneş, yol kenarına park ettiği araçtan indi. Ancak ön lastikler aniden alev aldı. Freni boşalan otomobil, karşı şeride geçip, yokuş aşağı hareket etti. Yol kenarına park edilen araçları, sahipleri kurtarmak için çaba sarf etti. Yanan otomobil kaldırıma çarparak durdu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yalçın Sayar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sayar, sürücünün son anda araçtan indiğini, otomobilin ön lastiğini alev alması üzerine freninin boşaldığını ve aracın kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.

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