Gündem Haberleri

Alevîlik Yol, Bektaşîlik Medeniyettir

Güncelleme Tarihi:

#Alevilik#Bektaşilik#Ehl-İ Beyt
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 17:05

İsmail Çetin’in kaleme aldığı “Alevîlik Yol, Bektaşîlik Medeniyettir”, Siyah-Beyaz Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Eser, Alevîlik, Bektaşilik ve Ehl-i Beyt anlayışını ideolojik kalıpların, yerleşik ezberlerin ve uzun yıllar tekrar edilen yanlış anlatıların dışına taşıyarak, hakikat merkezli bir perspektifle yeniden ele alıyor.

Eserde; Gadir-i Hum, Kerbelâ, Salâvat–Velâyet ilişkisi ve Ehl-i Beyt kavramı ilmî ve tarihî kaynaklar ışığında ele alınmakta; İslâm dünyasında yaşanan fikrî ve ahlâkî krizin mezhep ayrılıklarından değil, Ehl-i Beyt merkezinden uzaklaşılmasından kaynaklandığı tezi ortaya konulmaktadır.  

Yörük Alevilerinin tarihsel rolü, Abdallık kurumu, Ahilik–Bektaşîlik ilişkisi ve Ehl-i Beyt’in bir soy değil, sorumluluk ve ahlâk anlayışı olduğu yaklaşımı açık ve net biçimde görülmektedir.

“Bu eser 86 milyonu birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşatma idealini esas alarak; ötekileştirmeden kucaklamayı ilke edinmiş bir anlayışla kaleme alınmıştır” diyen Çetin, “Ayrıştıran değil birleştiren, kimlik dayatmayan, hakikati merkeze alan bu eser; gerçek manada Alevîliği, Bektaşiliği ve Ehl-i Beyt’i anlamak isteyen herkes için güçlü bir başvuru kaynağıdır” diye konuştu.

