Alev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Alevin Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlı mı yoksa yakın anlamlı mı olduğu, o sözcüğü cümlede kullanmadan önce mutlaka öğrenilmelidir. Yakın anlamlı kelimelerin cümlede birbirinin yerine kullanılması bazı anlatım bozukluklarına sebep olabilmektedir.

Alev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Alev, yanma olayı sergileyen her türlü madde ve gazlarda görülen ışıklı uzantılardır. Mızrak uçlarına takılan bazı flamalara da alev denilmektedir. Ancak bu alev için kullanılan yaygın bir anlam değildir. Bu bağlamda yanma sırasında ortaya çıkan alevin eş anlamlıları; yalım, yalaz ve alaz olarak geçmektedir.

Alevin Eş Anlamlısı

Dilimiz, birden fazla anlamdaşa sahip olan kelimeler açısından zengin sayılmaktadır. Bu bağlamda alev ile anlamdaş olan sözcükler; yalım, yalaz ve alaz olarak sıralanmaktadır. Ancak şule sözcüğü de bunlar dışında alevin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.