×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu! Hürriyet olay yerinde

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir Yangını#Orman Yangını#AKUT Gönüllüleri
Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Tüm ülkeyi ateş gibi yakan Eskişehir yangınında orman işçileri ve AKUT gönüllülerinden oluşan 24 kişilik karma tim, soğutma çalışmaları yapıyordu. Ancak ters esen rüzgâr, kontrol altına alınan yangını yeniden alevlendirince tim, bir tepedeki alev kapanında sıkıştı. Maalesef 10 kahraman, bu kapandan sağ çıkamadı...

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin yüreğini yakan yangın, 22 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine doğru ilerleyen yangın, önceki gün büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

RÜZGÂR TERS DÖNÜNCE

Ancak karma TİM, soğutma çalışmalarını yaparken, rüzgârın etkisiyle alevler yön değiştirdi. Orman işçileri aşağı bölgeye inemedikleri için tepeye sığınmak zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde yaşanan olayla birlikte 24 kişiden bilgi alınamadı. Ekipler arkadaşlarına ulaşmak için bölgeye gittiğinde arkadaşlarının alevler arasında can verdiğini gördü. Orman işçileri Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman ve Enes Kızılyer ile AKUT gönülüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için dün Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na getirildi. Adli Tıp önünde bekleyen çok sayıda şehit ailesi ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Gözden KaçmasınOrman şehidi AKUT gönüllülerine vedaOrman şehidi AKUT gönüllülerine vedaHaberi görüntüle

KARMA TİM KURULMUŞTU

Ekiplerin alana ulaşmasıyla yaralılar Afyonkarahisar İhsaniye Devlet Hastanesi’ne ve Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ölen karma ekibin bir mağaraya sığındığı iddia ediliyordu. Ancak olay günü alanda olan Orman Bölge Müdürlüğü personeli, bölgede mağara olmadığını ve böyle durumlarda mağaralara girmenin riskli olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibi, olay günü son anda bölgeden ayrılmıştı. OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, içinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirterek, “Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. ‘Gidelim’ dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı” dedi. Karma timin tepede, alevlerin arasında mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Haberin Devamı

BİR YARALI DIŞINDA DİĞERLERİ TABURCU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda yalnızca bir yaralımızın tedavisi hastanede sürüyor. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesinde yakından takip ediliyor. Diğer tüm yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu oldu” bilgisini verdi.

Gözden KaçmasınEskişehirde yeşil vatan uğruna 10 kahraman şehitEskişehir'de yeşil vatan uğruna 10 kahraman şehitHaberi görüntüle

ACILARI YÜREK KAVURDU! İNSAN, KEÇİ, KEDİ... HEP CAN KURTARDI

Bayram Eren Arslan:

Bayram Eren Arslan (25), Hürriyet Ankara’nın emektar İdare personeli Gürsel Arslan’ın oğluydu. Çocukluğu Hürriyet’in koridorlarında geçen Eren, yeri geliyor zor durumda olan bir kediyi, keçiyi kurtarmak için her şeyini veriyor, yeri geliyor enkaz altında kalan depremzedeye ulaşmak için cansiperane şekilde mücadele ediyordu. Oğlunun bu yardımseverliği ile her zaman gurur duyduğunu belirten baba Arslan; Eren’i, “1.5 ay depremde kaldı. Hep en önde giderdi. Geldiğinde elleri mosmordu, artık tırnakları yoktu, uçları yoktu. Oğlum ‘Gitme’ dedim. Bir hafta sonra tekrar gitti. İnsanları kurtardıkça, ellerini öyle gördükçe gurur duyuyorsun” sözleriyle anlatıyordu. Bayram Eren, endüstri mühendisiydi. Aynı zamanda Türk Hava Kurumu’nda görev alarak, okullarda çocuklara model uçak eğitimi veriyordu. Ancak AKUT gönüllüsü olarak can kurtarmayı hayatının en ön sırasına yerleştirdi. Baba Arslan, “Aslan parçası, yakışıklı oğlum” diye hitap ettiği oğlunu şu cümlelerle anlattı: “Bodrum’a tatile gidecektik. Kızım ‘Baba niye ağlıyorsun, abim o kadar insanı kurtardı, o kadar hayvan kurtardı, o kadar çiçekleri kurtardı cennete gitti, şehit oldu abim’ dedi. Motoru vardı sattırdık ‘kaza yapar’ diye, araba aldırdık. Böyle bir şey oldu.”

Haberin Devamı

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

 

DEMİRÖREN MEDYA YASTA

Demirören Medya Center, Hürriyet Ankara personeli Gürsel Arslan’ın oğlu Bayram Eren’in acı haberiyle yasa boğuldu.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

HÜRJET’İN BAŞ MÜHENDİSİYDİ

Muharrem Can

AKUT gönüllüsü Muharrem Can (42), her felakete gönüllü olarak koşan bir yardımseverdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) görevliydi ve TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET’in baş mühendislerindendi. AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkarmıştı. Üç gündür de Eskişehir’deki alevleri söndürmek için mücadele ediyordu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri! Evleneli daha bir hafta olmuş...Haberi görüntüle

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Gözden KaçmasınOrman yangınlarında son durumOrman yangınlarında son durumHaberi görüntüle

İlker Onarıcı

AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı (35) Ankara’da aikido sporu ile ilgileniyor ve birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev alıyordu.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Alperen Özcan

Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan’ın oğlu olan Alperen Özcan, üç kardeşin ortancasıydı ve bir Galatasaray taraftarıydı.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Eyüp Dereli

Mihallıççık Orman Müdürlüğü’nde dozer operatörü olan Eyüp Dereli, 27 Nisan 1988 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Haberin Devamı

Hilmi Şahin

20 Aralık 2002 doğumlu olan Hilmi Şahin, Denizli’den yangın için Eskişehir’e gönderilmişti. 2022’den bu yana Eskere Orman İşletme Şefliği’nde görev yapıyordu.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Sercan Ütni

Denizli Eskere Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Sercan Ütni, Eskişehir’de yangın çıkınca ekibiyle birlikte bölgeye gitmişti.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Enes Kızılyer

 Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli olan Enes Kızılyer, orman muhafaza memuruydu.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Tekin Enes Sarıyıldız

AKUT’un operasyonel gönüllülerinden Tekin Enes Sarıyıldız (20), 6 Şubat depremlerinde de görev almıştı. Sarıyıldız, beş yıldır AKUT için gönüllü olarak çalışıyordu.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Tolunay Kocaman

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman’ın 14 Temmuz’da evlendiği ve işe yeni başladığı öğrenildi.

Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu Hürriyet olay yerinde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir Yangını#Orman Yangını#AKUT Gönüllüleri

BAKMADAN GEÇME!