Alev kapanında sıkışıp kaldılar, 10 kahraman bu tepede şehit oldu! Hürriyet olay yerinde

TÜRKİYE’nin yüreğini yakan yangın, 22 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine doğru ilerleyen yangın, önceki gün büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

RÜZGÂR TERS DÖNÜNCE

Ancak karma TİM, soğutma çalışmalarını yaparken, rüzgârın etkisiyle alevler yön değiştirdi. Orman işçileri aşağı bölgeye inemedikleri için tepeye sığınmak zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde yaşanan olayla birlikte 24 kişiden bilgi alınamadı. Ekipler arkadaşlarına ulaşmak için bölgeye gittiğinde arkadaşlarının alevler arasında can verdiğini gördü. Orman işçileri Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman ve Enes Kızılyer ile AKUT gönülüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

Orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için dün Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na getirildi. Adli Tıp önünde bekleyen çok sayıda şehit ailesi ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

KARMA TİM KURULMUŞTU

Ekiplerin alana ulaşmasıyla yaralılar Afyonkarahisar İhsaniye Devlet Hastanesi’ne ve Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ölen karma ekibin bir mağaraya sığındığı iddia ediliyordu. Ancak olay günü alanda olan Orman Bölge Müdürlüğü personeli, bölgede mağara olmadığını ve böyle durumlarda mağaralara girmenin riskli olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibi, olay günü son anda bölgeden ayrılmıştı. OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, içinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirterek, “Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. ‘Gidelim’ dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı” dedi. Karma timin tepede, alevlerin arasında mahsur kaldığı ortaya çıktı.

BİR YARALI DIŞINDA DİĞERLERİ TABURCU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda yalnızca bir yaralımızın tedavisi hastanede sürüyor. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesinde yakından takip ediliyor. Diğer tüm yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu oldu” bilgisini verdi.

ACILARI YÜREK KAVURDU! İNSAN, KEÇİ, KEDİ... HEP CAN KURTARDI

Bayram Eren Arslan:

Bayram Eren Arslan (25), Hürriyet Ankara’nın emektar İdare personeli Gürsel Arslan’ın oğluydu. Çocukluğu Hürriyet’in koridorlarında geçen Eren, yeri geliyor zor durumda olan bir kediyi, keçiyi kurtarmak için her şeyini veriyor, yeri geliyor enkaz altında kalan depremzedeye ulaşmak için cansiperane şekilde mücadele ediyordu. Oğlunun bu yardımseverliği ile her zaman gurur duyduğunu belirten baba Arslan; Eren’i, “1.5 ay depremde kaldı. Hep en önde giderdi. Geldiğinde elleri mosmordu, artık tırnakları yoktu, uçları yoktu. Oğlum ‘Gitme’ dedim. Bir hafta sonra tekrar gitti. İnsanları kurtardıkça, ellerini öyle gördükçe gurur duyuyorsun” sözleriyle anlatıyordu. Bayram Eren, endüstri mühendisiydi. Aynı zamanda Türk Hava Kurumu’nda görev alarak, okullarda çocuklara model uçak eğitimi veriyordu. Ancak AKUT gönüllüsü olarak can kurtarmayı hayatının en ön sırasına yerleştirdi. Baba Arslan, “Aslan parçası, yakışıklı oğlum” diye hitap ettiği oğlunu şu cümlelerle anlattı: “Bodrum’a tatile gidecektik. Kızım ‘Baba niye ağlıyorsun, abim o kadar insanı kurtardı, o kadar hayvan kurtardı, o kadar çiçekleri kurtardı cennete gitti, şehit oldu abim’ dedi. Motoru vardı sattırdık ‘kaza yapar’ diye, araba aldırdık. Böyle bir şey oldu.”

DEMİRÖREN MEDYA YASTA

Demirören Medya Center, Hürriyet Ankara personeli Gürsel Arslan’ın oğlu Bayram Eren’in acı haberiyle yasa boğuldu.

HÜRJET’İN BAŞ MÜHENDİSİYDİ

Muharrem Can

AKUT gönüllüsü Muharrem Can (42), her felakete gönüllü olarak koşan bir yardımseverdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) görevliydi ve TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET’in baş mühendislerindendi. AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkarmıştı. Üç gündür de Eskişehir’deki alevleri söndürmek için mücadele ediyordu.

İlker Onarıcı

AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı (35) Ankara’da aikido sporu ile ilgileniyor ve birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev alıyordu.

Alperen Özcan

Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özcan’ın oğlu olan Alperen Özcan, üç kardeşin ortancasıydı ve bir Galatasaray taraftarıydı.

Eyüp Dereli

Mihallıççık Orman Müdürlüğü’nde dozer operatörü olan Eyüp Dereli, 27 Nisan 1988 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Hilmi Şahin

20 Aralık 2002 doğumlu olan Hilmi Şahin, Denizli’den yangın için Eskişehir’e gönderilmişti. 2022’den bu yana Eskere Orman İşletme Şefliği’nde görev yapıyordu.

Sercan Ütni

Denizli Eskere Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Sercan Ütni, Eskişehir’de yangın çıkınca ekibiyle birlikte bölgeye gitmişti.

Enes Kızılyer

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli olan Enes Kızılyer, orman muhafaza memuruydu.

Tekin Enes Sarıyıldız

AKUT’un operasyonel gönüllülerinden Tekin Enes Sarıyıldız (20), 6 Şubat depremlerinde de görev almıştı. Sarıyıldız, beş yıldır AKUT için gönüllü olarak çalışıyordu.

Tolunay Kocaman

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman’ın 14 Temmuz’da evlendiği ve işe yeni başladığı öğrenildi.