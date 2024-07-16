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Alev kapanı

Güncelleme Tarihi:

#Çeşme#Orman Yangını#Gözaltı
Alev kapanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

İzmir’in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangından kaçarken alevlerin arasında kalan 3 kişinin cesedi bulundu.

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İzmir Çeşme’ye bağlı Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken ekipler 4 evde 8 kişinin yaşadığını belirledi. 5 kişi tahliye edilirken evlerden çıkan 3 kişinin ise makilik alana doğru yangından kaçtığı belirlendi. Ekiplerin helikopterle yaptığı aramada 3 kişiye ulaşılamadı. Yangın saat 14.30 sıralarında tamamen söndürüldüğünde ise alevlerin arasında kalan Mesut Coşkun (68), oğlu Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas’ın (35) cesedine ulaşıldı. Sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz’ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas’ın 2 çocuğu da var.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

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İzmir Valisi Süleyman Elban yangına sebebiyet veren 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığı, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığı belirlendi” dedi. Soruşturma sürüyor.

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#Çeşme#Orman Yangını#Gözaltı

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