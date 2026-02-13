Alev de ‘ayrılalım’ dediği için öldürüldü

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52) ile terzilik yapan kız arkadaşı Alev Koç (39) arasında önceki gün akşam saatlerinde mezarlıkta park halindeki otomobilin içinde tartışma çıktı. Subaşı kendisinden ayrılmak isteyen 4 aylık sevgilisi Alev Koç’u elleriyle boğdu. Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçunu itiraf etti. Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi, otopsinin ardından dün öğlende yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alev Koç’un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak, “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı.

Alev Koç’un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Koç’u tanıyanlardan Serap Demir, “Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok çok üzgünüz” diye konuştu. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.