×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alev de ‘ayrılalım’ dediği için öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Pazarcık#Otomobil
Alev de ‘ayrılalım’ dediği için öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 07:00

Hasan Hüseyin Subaşı, kendisinden ayrılmak isteyen 4 aylık sevgilisi Alev Koç’u mezarlıktaki otomobilin içinde boğdu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52) ile terzilik yapan kız arkadaşı Alev Koç (39) arasında önceki gün akşam saatlerinde mezarlıkta park halindeki otomobilin içinde tartışma çıktı. Subaşı kendisinden ayrılmak isteyen 4 aylık sevgilisi Alev Koç’u elleriyle boğdu. Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçunu itiraf etti. Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

Gözden KaçmasınÜmraniyede Durdona Khakımovanın öldürüldüğü evde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktıÜmraniye'de Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü evde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktıHaberi görüntüle

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi, otopsinin ardından dün öğlende yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alev Koç’un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak, “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı.

Alev Koç’un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Koç’u tanıyanlardan Serap Demir, “Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Ölümü hiçbir kadın gibi bu da hak etmedi. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok çok üzgünüz” diye konuştu. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Gözden KaçmasınSavcı Yavuz Engini tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu | Sanıktan çikolatalı savunmaSavcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu | Sanıktan 'çikolatalı' savunmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Pazarcık#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!