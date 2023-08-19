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Alev alev yandı... Silivri'de asırlık çam ağacı paniğe neden oldu

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#Silivri#Çam#Yangın
Alev alev yandı... Silivride asırlık çam ağacı paniğe neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 02:16

Silivri'de henüz bilinmeyen bir nedenle yanan çam ağacı paniğe neden oldu. Yangının çay bahçesine sıçramaması için vatandaşlar da müdahale etti.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesinde çıktı. Çay bahçesinde bulunan asırlık çam ağacının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Silivri İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Asırlık olduğu öğrenilen çınar ağacında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çay bahçesinde büyük paniğe neden oldu.  Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangında polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

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#Silivri#Çam#Yangın

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