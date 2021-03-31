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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Alev alan otomobili damacana suyla söndürdüler

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Karaman'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mehmet Öztoprak yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Öztoprak, aracını durdurup indi.

Alev alan otomobili damacana suyla söndürdüler

Bu sırada yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ve soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alev alan otomobili damacana suyla söndürdüler

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