ALES yerleri açıklandı mı? 2022/1 ALES sınav yerleri için gözler ÖSYM'de

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ALES giriş belgesi ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ALES/1 oturumunun ne zaman yapılacağı belli oldu. Başvuru yapan adaylar sınava 17 Nisan'da girecek. Şimdi gözler ALES sınav yerlerine çevrildi. ÖSYM tarafından kılavuz içerisinde konu ile ilgili açıklama yapıldı.

ALES YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınavı 17 Nisan 2022’de merkezi olarak yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanacak. Bu kapsamda ALES giriş belgesinin 7 Nisan tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.