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ALES sonuçları sorgulama ekranı açıldı! ÖSYM ALES 2021 sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr’de ekranından açıkladı!

#ALES#ALES Sonuçları#ÖSYM ALES
ALES sonuçları sorgulama ekranı açıldı ÖSYM ALES 2021 sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr’de ekranından açıkladı

ALES sonuçları için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. ALES sonuç sorgulama ekranı http://sonuc.osym.gov.tr'de olacak. Adaylar ALES sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte, 2021 ALES sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.

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ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Eylül ayında merkezi olarak düzenlenen ALES/2 oturumuna giren adaylar sonuçlarını 12 Ekim’den itibaren sorgulayabilecekler. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ‘Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.’ açıklamasında bulundu.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başkan Aygün "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES 3 BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

ALES 3 başvuruları 6 Ekim'de başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav 21 Kasım'da düzenlenecek. 

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

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#ALES#ALES Sonuçları#ÖSYM ALES