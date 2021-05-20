ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den gelen son bilgiler
ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı. 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise ALES sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2021 yılındaki ilk oturumu geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM'den gelen son bilgiler...
Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?
2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.
ALES sonuçları belirtilen tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara