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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

#ALES Sonuçları#ALES#Ales 2022
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ALES 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

ALES sonuçları için araştırmalar başladı. ALES’e giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sınav 17 Nisan tarihinde merkezi olarak yapıldı. ALES soruları ve cevapları aynı gün ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının birincisi nisan ayında yapıldı. Başvurular 21 Şubat ve 3 Nisan tarihleri aralığında alınan ALES 17 Nisan tarihinde uygulandı. ÖSYM ALES sonuçları için mayıs ayına işaret etti ve tarihi duyurdu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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#ALES Sonuçları#ALES#Ales 2022

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