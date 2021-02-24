ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES sonuç tarihi

Ertelenen 2020 ALES/2 21 Şubat tarihinde gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından, sonuç bekleyişi artı.

Sonuçlara ilişkin ÖSYM’den henüz resmi bir tarih açıklaması gelmese de sonuçların Mart ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

Kurum Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sonuçlarını sonuç sorgulama sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinde ilan edecek.

2021 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.