ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM detayları

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ALES sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki defa gerçekleştiriliyor. ALES/2 oturumu 2021 yılında 19 Eylül'de düzenlendi. Sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından tahmini puanlar hesaplandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM tarafından duyurulan ALES sonuç tarihi

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 14.10.2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak, ÖSYM'nin yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlar, daha erken bir tarihte de açıklanabilecek.



Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmakta. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmakta.