ALES sonuç tarihi değişti.. İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile ALES sınavına girecek adaylar için yeni tarih bilgilendirmesinde bulundu. Adayların Lisansüstü başvurularını yapabilmesi için sınav takviminde 16 Eylül olarak açıklanan sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellendi. İşte detaylar
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
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