ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav takvimi

ÖSYM tarafından organize edilecek ALES için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2020 ALES sınav takvimi..

ALES SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.