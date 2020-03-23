ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 ne zamana ertelendi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 ALES Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Öte yandan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuru süresi bugün sona erecek. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 ne zamana ertelendi?
ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre ALES'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek. İşte, ertelenen ALES sınavlarının yeni tarihleri...
ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda;
3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.
ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle