ALES sınavı ne zaman? ÖSYM tarih verdi

ALES sınav takvimi, yüksek lisans adayları tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) hazırlanan binlerce aday, koronavirüs salgını nedeniyle güncellenen ÖSYM takvimi aracılığıyla ALES tarihlerini sorguluyor. İşte, 2020 ALES tarihleri...

2020 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.