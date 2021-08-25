ALES sınavı ne zaman? İşte belirlenen tarihler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, ALES sınav tarihi ve sınava dair detaylı bilgiler...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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