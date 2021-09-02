ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES/2 oturum tarihi

ALES sınav tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara