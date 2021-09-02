ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES/2 oturum tarihi
ALES sınavı ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından bu sene ikinci defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES sınav tarihi ve sınava dair detaylı bilgiler...
ALES sınav tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?
ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.