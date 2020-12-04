ALES sınavı ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?

ALES sınavı ertelendi mi ve yapılmayacak mı sorusuna ÖSYM'den açıklama gecikmedi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ALES iptal mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yapmış olduğu açıklama ile önceki gün konuya açıklık getirdi. Aygün, ALES ile birlikte bazı sınavların da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, o konular hakkında bazı bilgiler

ALES ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi;





"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

"Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."