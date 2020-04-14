ALES şartı ile ilgili flaş gelişme - ALES şartı kimlere kalktı? Yüksek lisansta ALES kalktı mı?

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora mezunlarından yeniden yüksek lisans ve doktora yapmaları halinde istenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartını kaldırdı.



Yeni düzenlemeyle, doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yeniden yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önce istenen ALES'e girme şartı kaldırıldı.

Buna göre, doktora mezunlarının yüksek lisans ve yeniden doktora başvurularında kullanılmak üzere ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek. Adayların değerlendirme işlemleri için 55'ten düşük, 75'ten fazla olmamak üzere bir puan tespit edilecek.



YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklaması:



"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.



Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak.



Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…"