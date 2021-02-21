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Haber Giriş: 21.02.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

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ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu
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ALES puan hesaplama hakkında detaylar yoğun ilgi görüyor. Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavına giren adayların puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak. İşte ALES değerlendirme tablosu

ALES’2 oturumu koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Ertelenen ALES’e giren adaylar puan hesaplamanın detaylarını araştırıyorlar. ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES puan hesaplama nasıl yapılır ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

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