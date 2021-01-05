ALES ne zaman yapılacak? İşte en son gelişmeler

ÖSYM'nin düzenlediği ALES/2 sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayında organize edilecek sınav ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınava katılım sağlayarak akademik kariyer yapma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen ALES oturumunun ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Ertelenen ALES oturumu için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Söz konusu sınavın yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile birlikte yapılabileceği tahmin ediliyor. Yüz yüze eğitimin başlaması, Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği, 15 Şubat'a ertelenmişti.

ALES NEDİR?

LES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılır ve bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir. ALES sorularının derslere göre konu dağılımları aşağıdaki gibidir:

- Matematik: Temel kavramlar, basamak kavramı, bölme ve bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, denklemler, oran-orantı, problemler, kümeler, işlem, saymanın temel ilkesi ve olasılık.

- Geometri: Doğruda ve üçgende Açılar, üçgende uzunluk, alan, açıortay, kenarortay ve benzerlik, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler.

- Sayısal mantık: Grafik yorumlama ve tablo okuma, şekil yetenek ve sayı dizileri, mantıksal muhakeme problemleri.

- Türkçe: Sözcükte anlam, cümlede anlama, anlatım biçimleri, paragraf.

- Mantıksal akıl yürütme: Şifreleme, şifre çözümleme, sözel akıl yürütme ve sözel zekaya dayalı problem çözme