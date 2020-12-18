ALES ne zaman yapılacak? ALES 2020 için gözler ÖSYM sınav takviminde
ALES 2020 tarihi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenleniyor. 6 Aralık’ta düzenlenecek olan yılın ikinci sınavının ertelendiğini ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurmuştu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgesi hakkında yapılan açıklama ve detaylar
ALES’in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ALES merkezi olarak düzenleniliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ‘Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.’ demişti. Henüz yeni sınav takvimi açıklanmadı.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES’in ikinci sınavının ertelendiğini ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurmuştu. Henüz yeni sınav tarihi açıklanmadı. Aygün açıklamasında, ‘Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.’ demişti. ALES’in ilk sınavı 16 Ağustos’ta yapılmıştı.
ALES GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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