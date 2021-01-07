ALES ne zaman yapılacak? 2020 ALES/2 sınav tarihi için gözler ÖSYM'ye çevrildi

ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, akademik kariyer için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından takip ediliyor. 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında başvuruları alınan sınavla ilgili ÖSYM erteleme kararı alındığını duyurmuştu. Sınavın yeni tarihi ise henüz belli olmadı. ALES sınavının koronavirüs vaka sayısının durumuna göre belli olması bekleniyor.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES’in ikinci sınavının ertelendiğini ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurmuştu. Henüz yeni sınav tarihi açıklanmadı. Aygün açıklamasında, ‘Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.’ demişti.

Sınavla ilgili açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması ön görülüyor.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR

ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularına odaklandı. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Aşağıdaki link üzerinden ALES çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.

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