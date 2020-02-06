ALES ne zaman? 2020 ALES başvuru takvimi
Akademik kariyer hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2020'de uygulanacak ALES sınavlarına katılım sağlayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Gözler şimdi yılda 3 kez yapılan ALES sınavlarının başvuru tarihlerinde. Peki, ALES ne zaman yapılacak? 2020 ALES başvuruları ne zaman başlayacak?
'ALES ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, ÖSYM'nin sınavı gerçekleştireceği tarihi sorgulamaya başladı. ÖSYM, bu yıl içinde organize edilecek ALES'lerin sınav ve başvuru takvimini açıklamıştı. İşte, 2020 ALES başvuru takvimi...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.
DİĞER ALES SINAVLARININ TARİHİ İÇİN TIKLAYIN
ALES HAKKINDA
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.
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