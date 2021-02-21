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Gündem
Haber Giriş: 21.02.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

ALES nasıldı zor muydu? İşte ALES soru yorumları (selfie sorusu sosyal medya gündeminde)

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ALES nasıldı zor muydu? İşte ALES soru yorumları (selfie sorusu sosyal medya gündeminde)
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ALES/2 sınavı 81 ilde 88 merkezde tamamlandı. ALES/2'de adaylar 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testleri 150 dakikada tamamlamaya çalıştı. Sınavın ardından gözler ALES soru yorumlarına çevrildi. Birçok aday KPSS sınavına yönelik yorumunu sosyal medyadan dile getiriyor. Özellikle selfie sorusu en çok konuşulanlar arasında. Peki, ALES nasıldı, zor muydu? İşte ALES yorumları…

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen 2020 ALES/2 bugün gerçekleşti.

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. 

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES YORUMLARI

sözel mantık soruları aşırı kolaydı bunları da yapamayan toplasın tası tarağı
kübizm

Mimarlıkta Modernizmin öncüsü Le Corbusier sorusu görmek güzeldi.

Sınav ardından puan hesaplaması yapmaya çalışan adaylar, bir yandan da soru yorumlarını inceliyor. İşte ALES için yapılan ilk yorumlar…

Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?

#ALES i 300 dk sınav süresi yapın zira 150 dk sadece Türkçe’ye anca yetiyor.
 
6 tane matematik yaptım bir sözelci için bu bile fazla

Arkadaşlar ALES Türkçe soruları uzun değildi ama zordu, yani uzun falan demeyin. Matematikte de o soruları çözebilsem sözelci olmazdım zaten.

ALES yaptın yapacağını ... Yine şekersiz tatsız bir sınavdı

Hatırladığım tek sey matematikteki selfie sorusu

Selfie sorusu.. Selfie'nin eğitim hayatıma etki etmesini hiç beklemiyordum.

Allahtan felsefe okuyorum yoksa Türkçe sorularını yapamazdım.

#ALES sözelde sürekli iki şık arasında kalan tek ben değilim dimi

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