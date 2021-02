ALES nasıldı zor muydu? İşte ALES soru yorumları (selfie sorusu sosyal medya gündeminde)

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen 2020 ALES/2 bugün gerçekleşti.



ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.



Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES YORUMLARI

sözel mantık soruları aşırı kolaydı bunları da yapamayan toplasın tası tarağı

kübizm

Mimarlıkta Modernizmin öncüsü Le Corbusier sorusu görmek güzeldi.

Sınav ardından puan hesaplaması yapmaya çalışan adaylar, bir yandan da soru yorumlarını inceliyor. İşte ALES için yapılan ilk yorumlar…

Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?



#ALES i 300 dk sınav süresi yapın zira 150 dk sadece Türkçe’ye anca yetiyor.



6 tane matematik yaptım bir sözelci için bu bile fazla



Arkadaşlar ALES Türkçe soruları uzun değildi ama zordu, yani uzun falan demeyin. Matematikte de o soruları çözebilsem sözelci olmazdım zaten.



ALES yaptın yapacağını ... Yine şekersiz tatsız bir sınavdı



Hatırladığım tek sey matematikteki selfie sorusu

Selfie sorusu.. Selfie'nin eğitim hayatıma etki etmesini hiç beklemiyordum.



Allahtan felsefe okuyorum yoksa Türkçe sorularını yapamazdım.



#ALES sözelde sürekli iki şık arasında kalan tek ben değilim dimi