ALES giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’ye çevrildi

ALES giriş yerleri için heyecan giderek artıyor. 21 Şubat’ta düzenlenecek olan ertelenen ALES oturumuna girecek olan, sınava nerede gireceklerini öğrenmek istiyorlar. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde adayların giriş belgesini 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerektiği duyuruldu.

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen ALES/2 sınavı 21 Şubat 2021’de merkezi olarak yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Henüz sınav yerleri açıklanmadı.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.