ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte 2021 ALES öncesi detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...Son dakika! TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Partide tezkere firesi Bir tek o hayır dediİYİ Parti'de tezkere firesi! Bir tek o 'hayır' dedi#Durmuş Yılmaz
İnsanlık tarihinin en karanlık gününü yaşadıİnsanlık tarihinin en karanlık gününü yaşadı #Hiroşima
Türkiyenin en büyüğü Yarın açılacakTürkiye'nin en büyüğü! Yarın açılacak#Millet Bahçesi
Avrupa bu skandalı konuşuyor Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldüAvrupa bu skandalı konuşuyor! Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#İngiltere
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERGündem Haberleri

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte 2021 ALES öncesi detaylar

#ALES#ALES 2021#Ales Başvuru
ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır İşte 2021 ALES öncesi detaylar

ALES geç başvuru tarih için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21 Kasım tarihinde organize edilecek olan 2021-ALES/3 geç başvuruları bugün gerçekleşecek. Normal başvuru sürecinde müracaatlarını tamamlayamayan adaylar için alınacak olan ALES geç başvurularının ücreti ÖSYM sınav kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Haberin Devamı

ÖSYM ALES geç başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan başvuru işlemleri 21 Ekim tarihinde tamamlanacak. 2021-ALES/3 için geç başvurusu ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 145,00 TL olarak kılavuzda yer alan başvuru ücreti ALES geç başvurusunda yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecekler.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Haberin Devamı

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Haberin Devamı

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALES#ALES 2021#Ales Başvuru

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler