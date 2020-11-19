ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES yapılacak mı?

ÖSYM'nin ALES sınavı için belirlediği süreç, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sınavın erteleneceğine dair beklenti içerisine giren pek çok kişi, konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ALES ertelendi mi ve 6 Aralık tarihinde yapılacak mı? İşte, o bilgiler

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES için henüz ertelenme duyurusu yapılmadı. 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın, gerekli tedbirlerin alınarak bu tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.