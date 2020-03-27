ALES ertelendi mi? 2020 ALES ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM güncel takvimi

2020 sınav takvimi ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklama ile değişti. Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında, sınav tarihlerinin değişmesiyle beraber, akademik personel kadrolarına yerleşmek için ALES'e hazırlanan adayların gözü ALES sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES 2020 ertelendi mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, 2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak. Sınavın sürecine ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerce belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ADAYLARA AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi.

Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.