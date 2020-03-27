ALES ertelendi mi? 2020 ALES ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM güncel takvimi
ALES sınavı tarihi corona virüsü tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile beraber, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ileri bir tarihe alındı. Buna göre normal zamanda yılda 3 kez yapılması planlanan ALES bu sene 2 defa uygulanacak. İşte, ALES ertelendi mi? 2020 ALES ne zaman yapılacak? sorularının yanıtını araştıranlar için 2020 ALES sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
2020 sınav takvimi ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklama ile değişti. Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında, sınav tarihlerinin değişmesiyle beraber, akademik personel kadrolarına yerleşmek için ALES'e hazırlanan adayların gözü ALES sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES 2020 ertelendi mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, 2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak. Sınavın sürecine ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerce belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN ADAYLARA AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi.
Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.
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