ALES başvuruları ne zaman bitecek? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvurular 13 Mart'tan itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek. Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. İşte, 2020 ALES başvuruları hakkında ayrıntılar...

ALES'in 2020 oturumları için başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlendi. Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kulanılacak ALES sınavına; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.