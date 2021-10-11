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ALES/3 başvurusu ne zaman bitiyor? ALES 3 başvurusu için son günler

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ALES/3 başvurusu ne zaman bitiyor ALES 3 başvurusu için son günler

ALES başvurusu için son günlere giriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, başvuru süreci geçtiğimiz hafta start almıştı. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2021 akademik takviminde, söz konusu sınavın son etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. İşte, ALES/3 hakkında ayrıntılar...

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2021'in son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. ALES/3 başvuruları bugün itibari ile alınacak. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 ALES SINAV TAKVİMİ

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ALES/3 sınavı için başvurular, 6-14 Ekim tarihlerinde alınacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ücreti kılavuz yayımlanınca netlik kazandı.

ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.

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