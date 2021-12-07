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ALES 2022/1 ne zaman? ALES 2022 tarihi hakkında detaylar

#Ales#Ales 2022 Ne Zaman#Ales Sınav Tarihi
ALES 2022/1 ne zaman ALES 2022 tarihi hakkında detaylar

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ve ÖSYM tarafından yıl içinde belli aralıklarla düzenlenen ALES için 2022/1 araştırmaları başladı. Söz konusu sınavın gelecek yıl hangi tarihlerde düzenleneceğini ve başvuru tarihlerini merak eden adaylar, bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, ALES takviminde son gelişmeler...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) sonuçları sonrasında şimdi de gelecek yılın ALES oturumları adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, ALES 2022 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2022 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturum ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Söz konusu sınav bu yıl; Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edildi.

ALES oturumlarının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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