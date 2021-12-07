ALES 2022/1 ne zaman? ALES 2022 tarihi hakkında detaylar

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) sonuçları sonrasında şimdi de gelecek yılın ALES oturumları adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, ALES 2022 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2022 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı oturum ve başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Söz konusu sınav bu yıl; Mayıs, Eylül ve Kasım aylarından olmak üzere üç oturum halinde organize edildi.

ALES oturumlarının gelecek yıl da benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.