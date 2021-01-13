ALES 2021 ne zaman? İşte ALES sınav ve başvuru takviminde son gelişmeler

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılan ALES sınavı, bu yıl da belli aralıklarla düzenlenecek. İşte, 2021 ALES sınav ve başvuru takviminde son gelişmeler...

2021 ALES TAKVİMİ

2021 ALES takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın bu yılki etapları için henüz tarihler netleşmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştı. Sınavın başvuruları ise mart ayında alınmıştı.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.