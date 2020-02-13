ALES 2020 başvuruları başladı mı? ALES ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, ALES’in bu yılki ilk oturumu mayıs ayında gerçekleşecek. Sınavda daylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. Peki, ALES 2020 başvuruları başladı mı? ALES ne zaman yapılacak?
2020 yılında ALES üç ayrı tarihlerde gerçekleşecek. İşte 3 oturumda gerçekleşecek ALES başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının duyurulma tarihleri.
3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES’e başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav sonucu ise 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.
2020 ALES TAKVİMİ
ÖSYM 2020 ALES takvimine göre 2020-ALES/2 sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 15 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle