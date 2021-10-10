ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi açıkladı

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) 2021 yılındaki ikinci oturumu geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Takvime göre sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.