ALES/2 sınavı ne zaman? İşte başvuruların biteceği tarih!

Akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. ÖSYM, bu yıl ikinci kez yapılacak olan 2020-ALES/2 için başvuruları almaya başladı. Adaylar sınava 12 Ekim'e kadar başvurabilecek. İşte, 2020 ALES/2 sınav tarihi hakkında bilgi...

ALES/2 SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erecek.

HES KODU AYRINTISI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.





Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.