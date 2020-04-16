ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ALES sınav ve başvuru takvimi

ALES/2 dönem sınavının ne zaman yapılacağını sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Yüksek lisans başvuruları ve akademik personel seçiminde kullanılan puana sahip olmak için adayların ter dökeceği ALES sınavının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, adayların merakla beklediği ALES/2 sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ileri bir tarihte düzenlenecek. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi henüz belli değil.

2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 1 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.