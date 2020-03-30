Alerjin varsa gözlük tak

ALERJİ İLE KARIŞIR MI

Bugünlerde vatandaşlar her rahatsızlık için ‘acaba koronavirüs mü’ diye şüphe ediyor. Biri de alerji. Alerji ile koronavirüs arasında farklar neler?

Alerjide ateş, ağrı, kırgınlık ve halsizlik hissi yoktur.

Alerjisi olanların bağışıklığı daha güçlü müdür, koronavirüsten korur mu?

Hayır. ‘Alerjisi olanların bağışıklığı daha mı iyi’ diye bir çalışma yapıldı ancak bu iddiayı destekleyen veriler elde edilemedi. Alerjik bünyeli insanların vücutları her şeye aşırı yanıt verdiği için hastalanmayacakları ve kolay iyileşecekleri düşünülüyordu. Ama bu doğru değil. Alerjik bünyeli insanların koronaya yakalanma ve iyileşme ihtimalleri de diğer insanlar kadar.

ÇOK MAKARNA ALERJİ YAPAR MI

İnsanlar sokağa çıkma yasağı olabilir diye özellikle makarna ve türevi yiyecekleri çok stokladı. Bu yiyecekleri çok tüketmek alerjiye neden olur mu?

Hayır olmaz. Aynı ürünü çok yemek bir risk faktörü değil. Ama özellikle bu dönemde de neye karşı alerjimiz varsa ondan uzak duralım. Dengeli beslenelim. Alerji konusunda çok endişe etmeye gerek yok.

TOPLUMUN YÜZDE 35’İNDE VAR

İnsanların evde bulundurmaları gereken bir ilaç var mı?

Neredeyse herkesin bir ecza dolabı var. Bu dolapta da mutlaka bir antihistaminik (alerjiye karşı) bir ilaç olmalı. Çünkü toplumun yüzde 35’i alerjik bünyeli. Böcek sokması, farklı alerjiler konusunda bu ilaç kullanılabilir.

Alerjik nezlesi ya da göz alerjisi olanlar ellerini çok fazla burun ve gözlerine götürüyorlar. Bu konuda bir uyarınız olacak mı?

Bu kişiler sokağa çok çıkmamalı, ancak illa çıkmaları gerekiyorsa, mutlaka maske ve gözlük (güneş gözlüğü de dahil) kullanmalarını öneriyorum. Böyle bir fiziksel bariyerin olması elin, burun ve göze gitmesini engeller ve bu da koronavirüse yakalanma ihtimalini düşürür. Göze gelen polenlerin engellenmesi için de gözlük takmayı öneriyorum.

ASTIMLILAR DA ÇIKMASIN

Kortizonlu burun spreyi kullanmak koronavirüs açısından sorun yaratır mı?

Bir ilacın kullanılması risk oluşturmaz, yeter ki yüksek doz kullanmayalım.

Astımlı hastalar için ne öneriyorsunuz?

Türkiye’de 5 milyon astım hastası var. Bunların bir kısmı ağır hastalar. Onlar yüksek doz kortizonlu ilaç kullanıyorlar. Bu ilaçlar ne yazık ki bağışıklık sistemini baskılar. O nedenle astımlı hastalar da dışarı gerekmedikçe çıkmasınlar.